Vous avez rendez-vous avec votre avenir ! Pour votre orientation, choisissez les métiers de l’informatique qui recrutent. Retrouvez notre école, nos étudiants et notre équipe, du jeudi 6 au samedi 8 janvier 2022 au salon de L’Etudiant de Rennes – Parc des Expositions / Rennes Aéroport – sur le stand n°1 à 4. Port du masque, pass sanitaire et inscription gratuite pour venir au salon sur [https://www.letudiant.fr/etudes/salons/rennes-salon-du-lyceen-et-de-letudiant-1.html](https://www.letudiant.fr/etudes/salons/rennes-salon-du-lyceen-et-de-letudiant-1.html)

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-06T09:00:00 2022-01-06T17:00:00;2022-01-07T09:00:00 2022-01-07T17:00:00;2022-01-08T09:00:00 2022-01-08T18:00:00

