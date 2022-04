Epitech Rennes au Laval Virtual 2022 Espace Mayenne Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

Epitech Rennes au Laval Virtual 2022 Espace Mayenne, 12 avril 2022, Laval. Epitech Rennes au Laval Virtual 2022

du mardi 12 avril au jeudi 14 avril à Espace Mayenne

Du 12 au 14 avril 2022, retrouvez notre école au Laval Virtual, le salon international et programme de conférences sur la VR/AR et les Techniques Immersives. Salon international et programme de conférences sur la VR/AR et les Techniques Immersives Espace Mayenne 2 Rue Joséphine Baker 53000 LAVAL Laval Grenoux-Ribaudières Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T14:00:00 2022-04-12T18:00:00;2022-04-13T09:00:00 2022-04-13T18:00:00;2022-04-14T09:00:00 2022-04-14T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu Espace Mayenne Adresse 2 Rue Joséphine Baker 53000 LAVAL Ville Laval lieuville Espace Mayenne Laval Departement Mayenne

Espace Mayenne Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/

Epitech Rennes au Laval Virtual 2022 Espace Mayenne 2022-04-12 was last modified: by Epitech Rennes au Laval Virtual 2022 Espace Mayenne Espace Mayenne 12 avril 2022 Espace Mayenne Laval Laval

Laval Mayenne