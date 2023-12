Coding Club – Atelier d’initiation à la programmation Epitech Nancy Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Coding Club – Atelier d'initiation à la programmation

Samedi 16 décembre, 10h00
Epitech Nancy

Gratuit, sur inscription

Actuellement lycéen ou lycéenne, vous souhaitez vous initier à la programmation ? Venez participer au Coding Club d'Epitech !

Nous vous donnons rendez-vous le 16 décembre de 10h à 17h pour une journée dédiée à la création d'un jeu vidéo, en compagnie des étudiants Epitech !

Inscription 100% gratuite

Epitech Nancy
80 Rue Saint-Georges, 54000 Nancy, France

Heure : 09:00
Catégories d'Évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy

Code postal 54000

Lieu Epitech Nancy
Adresse 80 Rue Saint-Georges, 54000 Nancy, France
Ville Nancy
Departement Meurthe-et-Moselle

