Journée Portes Ouvertes Epitech Nancy Nancy, 2 décembre 2023

Journée Portes Ouvertes Samedi 2 décembre, 10h00 Epitech Nancy Inscription recommandée

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 02 décembre pour notre Journée Portes Ouvertes !

– Venez découvrir Epitech et sa pédagogie active, qui mise sur la réalisation de projets et la pratique

– Echangez avec nos étudiants, nos diplômés et notre équipe encadrante

– Visitez nos locaux et notre Hub Innovation

Epitech Nancy 80 Rue Saint-Georges, 54000 Nancy, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:00:00+01:00

