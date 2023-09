Focus Tech #1 Epitech Nancy Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy Focus Tech #1 Epitech Nancy Nancy, 18 octobre 2023, Nancy. Focus Tech #1 Mercredi 18 octobre, 18h00 Epitech Nancy Sur inscription – Gratuit Venez participer à notre FocusTech le mercredi 18 octobre à 18h à Epitech Technology à Nancy !

Pour cette édition, nous vous proposons une table ronde autour de la réalité augmentée et virutelle ‍ en présence de plusieurs professionnels de l’écosystème lorrain, suivi d’un cocktail apéritif !

Que vous soyez lycéen, étudiant, professionnel ou étudiant ou alumni Epitech, l’inscription est gratuite ➡ Epitech Nancy 80 Rue Saint-Georges, 54000 Nancy, France Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://swll.to/focus_tech_AR_VR_nancy »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Epitech Nancy Adresse 80 Rue Saint-Georges, 54000 Nancy, France Ville Nancy Departement Meurthe-et-Moselle

