Journée Portes Ouvertes à Epitech Technology à Nancy Epitech Nancy, 25 février 2023, Nancy.

Gratuit, inscription recommandée

Venez rencontrer notre équipe et nos étudiants, et découvrir Epitech et son cursus post-bac lors d’une visite personnalisée !

Vous êtes passionné d’informatique et de numérique ? Venez découvrir et échanger avec l’école de l’expertise informatique !

Epitech Nancy vous accueille pour sa Journée Portes Ouvertes le Samedi 25 février de 10h à 17h !

– Rencontrez nos anciens étudiants et découvrez leur parcours et leur expérience

– Découvrez notre pédagogie unique avec nos encadrants

– Visitez notre hub innovation et les projets innovants de nos étudiants

– Echangez avec notre équipe sur les débouchés et les opportunités de carrière qu’offrent nos cursus

Epitech, École de l’Expertise Informatique, s’adresse aux élèves passionnés par les nouvelles technologies. Notre Programme Grande Ecole est à destination des lycéens et des Bac +1 à la recherche d’une formation Post-Bac en 5 ans

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, l’inscription préalable est vivement recommandée



