Coding Club | Epitech Nancy Epitech Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

Coding Club | Epitech Nancy Epitech Nancy, 8 octobre 2022, Nancy. Coding Club | Epitech Nancy Samedi 8 octobre, 10h00 Epitech Nancy

Gratuit, sur inscription

Venez apprendre la programmation gratuitement ! Epitech Nancy 80 Rue Saint-Georges, 54000 Nancy, France Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est Lycéens, lycéennes, découvrez l’univers de la programmation et des nouvelles technologies en vous amusant grâce à nos ateliers Coding Club !

– RDV le samedi 8 octobre de 10h à 17h

– Inscription gratuite

– Atelier en présentiel, sur notre campus de Nancy

– Sur le thème de la création de jeu vidéo Aucune compétence préalable en programmation n’est nécessaire, il vous suffira de ramener votre ordinateur (prêt d’ordinateur possible sur demande, selon disponibilité)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-08T10:00:00+02:00

2022-10-08T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Epitech Nancy Adresse 80 Rue Saint-Georges, 54000 Nancy, France Ville Nancy lieuville Epitech Nancy Nancy Departement Meurthe-et-Moselle

Epitech Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nancy/

Coding Club | Epitech Nancy Epitech Nancy 2022-10-08 was last modified: by Coding Club | Epitech Nancy Epitech Nancy Epitech Nancy 8 octobre 2022 Epitech Nancy Nancy nancy

Nancy Meurthe-et-Moselle