Journée Portes Ouvertes EPITA Paris EPITA Paris Le Kremlin-Bicêtre Catégories d’Évènement: Le Kremlin-Bicêtre

Val-de-Marne Journée Portes Ouvertes EPITA Paris EPITA Paris Le Kremlin-Bicêtre, 21 octobre 2023, Le Kremlin-Bicêtre. Journée Portes Ouvertes EPITA Paris Samedi 21 octobre, 09h30 EPITA Paris sur inscription L’EPITA est une Grande École d’ingénieurs qui forme les meilleurs Computer Scientists de leur génération. L’école est ouverte à tous les profils qui recherchent l’excellence, en 3 ans (experts, Bachelors) comme en 5 ans (cycle ingénieur). Elle développe depuis 1984 une approche pédagogique inédite qui associe la pratique, la recherche et l’innovation. Présente sur cinq campus en France, elle est par nature ouverte à l’international, à la recherche et à l’entrepreneuriat. EPITA Paris 14-16 rue Voltaire 94270 Le Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre 94270 La Mairie – Salengro Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.epita.fr/vie-de-lecole/agenda/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T09:30:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

2023-10-21T09:30:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Le Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne Autres Lieu EPITA Paris Adresse 14-16 rue Voltaire 94270 Le Kremlin-Bicêtre Ville Le Kremlin-Bicêtre Departement Val-de-Marne Lieu Ville EPITA Paris Le Kremlin-Bicêtre latitude longitude 48.815557;2.36295

EPITA Paris Le Kremlin-Bicêtre Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le kremlin-bicetre/