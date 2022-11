Journée Portes Ouvertes EPITA Paris EPITA Paris, 3 décembre 2022, Le Kremlin-Bicêtre.

sur inscription

EPITA Paris 14-16 rue Voltaire 94270 Le Kremlin-Bicêtre La Mairie – Salengro Le Kremlin-Bicêtre 94270 Val-de-Marne Île-de-France

Pour vous aider l’EPITA vous accueille lors de ses journées d’immersion. Le temps d’une journée, glissez vous dans la peau d’un-e élève ingénieur-e ! C’est une occasion unique pour vous de découvrir l’école, et ainsi, faire le meilleur choix d’orientation après votre Terminale.

EPITA

L’ÉCOLE DES INGÉNIEURS EN INFORMATIQUE ET NUMÉRIQUE

L’EPITA, fondée en 1984, est une école d’ingénieurs reconnue par l’État et présente dans 5 grandes villes de France. Elle délivre une formation en 5 ans pour un diplôme d’ingénieur habilité par la CTI et labellisé EUR-ACE. La formation couvre tous les domaines du Numérique et des Technologies de l’Information.

L’EPITA a pour vocation de former des ingénieurs en informatique et numérique, qui accéderont à des postes à responsabilités dans les secteurs les plus porteurs : cybersécurité, management des systèmes d’information, data science & big data, multimédia, réalité virtuelle et augmentée.



