Épisode 10 – Cie L’expédition – Tacoma Aix-en-Provence, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

4 jongleurs et 4 musiciens en fanfare s’influencent et se répondent pendant une heure de création pointue et spectaculaire. Le rythme, je jeu et le partage, font de TACOMA, un spectacle précis, pulsé dont l’esthétique minimaliste ne gâche rien… Impressionnant !



TACOMA est un best-of des 4 dernières années de création et de recherche autour de la méthode des lancers harmoniques, initiée par Jonathan Lardillier.



Un fin mélange d’une fanfare traditionnelle du nord de la France et d’un jazz band moderne, associant batterie, trompette, saxophone et saxophone baryton, accompagne les passes jonglistiques complexes et audacieuses. C’est une musique puissante et rythmée, parfois écrite, parfois improvisée, qui se mêle aux mouvements jonglés.



L’engagement corporel, le jonglage dynamique et impulsif, le lien entre les interprètes et le public ainsi que des visuels graphiques d’une dizaine de balles simultanément offrent un moment de spectacle généreux et punchy.

Le CIAM propose un programme audio-visuel pointu, populaire et spectaculaire, 8 artistes, 4 musiciens et 4 jongleurs, se retrouvent autour de choses simples : le rythme, le jeu et le partage.

