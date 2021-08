Châtel Châtel Châtel, Haute-Savoie Epique Live acoustique Châtel Châtel Catégories d’évènement: Châtel

Haute-Savoie

Epique Live acoustique Châtel, 11 août 2021, Châtel. Epique Live acoustique 2021-08-11 15:00:00 15:00:00 – 2021-08-11 18:00:00 18:00:00 Super-Châtel Lac de la Mouille

Châtel Haute-Savoie Châtel Venez vivre un moment hors du temps au bord du lac de la Mouille à l’occasion cet Épique Live acoustique de l’été ! s.medan@chatel.com +33 6 36 18 52 68 dernière mise à jour : 2021-08-06 par Châtel Tourisme

Détails
Lieu Châtel
Adresse Super-Châtel Lac de la Mouille
Ville Châtel
lieuville 46.26299#6.85493