Epiphanie – Vente exceptionnelle de galettes des rois Saint-Maclou-de-Folleville

Seine-Maritime

Epiphanie – Vente exceptionnelle de galettes des rois Saint-Maclou-de-Folleville, 7 janvier 2023, Saint-Maclou-de-Folleville. Epiphanie – Vente exceptionnelle de galettes des rois

L’Arbalete Moulin de l’Arbalète Saint-Maclou-de-Folleville Seine-Maritime Moulin de l’Arbalète L’Arbalete

2023-01-07 16:00:00 16:00:00 – 2023-01-08

Moulin de l’Arbalète L’Arbalete

Saint-Maclou-de-Folleville

Seine-Maritime Saint-Maclou-de-Folleville Pour l’épiphanie, le Moulin de l’Arbalète vous propose ses galettes des rois à la vente.

Sur réservation au 07 83 49 01 91 ou 02 35 32 67 11

Galettes des rois (pur beurre, pure crème d’amande, 6 à 8 parts) : 12€

A réserver avant le 10 décembre. Commandes à retirer au moulin le 7 janvier après 16h ou le 8 janvier à partir de 10h. +33 2 35 32 67 11 http://www.moulindelarbalete.com/ Moulin de l’Arbalète L’Arbalete Saint-Maclou-de-Folleville

