**Épiphanie et Baptême du Seigneur** ———————————— ### **Fête de l’Épiphanie** **Dimanche 2 janvier :** 8h00 : Laudes 11h : Eucharistie 18h30 : Vêpres ### **Fête du Baptême du Seigneur** **Samedi 8 janvier :** 12h30 : Messe du jour 18h30 : 1ères Vêpres 20h30 : Vigiles de la Théophanie **Dimanche 9 janvier :** 8h00 : Laudes 11h : Eucharistie 18h30 : Vêpres Célébrer les solennités du temps de Noël avec les Fraternités Monastiques de Jérusalem Église Saint-Gervais,Paris 13, rue des Barres, 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris

