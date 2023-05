Fête de la fraise Parking du Gymnase, 10 juin 2023, Épinouze.

De 15h à 19h : Concours de dessin primé, 3 jeux gonflables,un concours de dessin et un atelier maquillage au prix de 5€. Crêpes glaces, barbe à papa. Le soir à 20h repas champêtre avec animation avec Mad Songs avec une surprise en première partie !.

2023-06-10 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-10 00:00:00. EUR.

Parking du Gymnase

Épinouze 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



From 3pm to 7pm: Awarded drawing contest, 3 inflatable games, a drawing contest and a face painting workshop for 5? Pancakes, ice cream, cotton candy. In the evening at 8pm : Country meal with animation with Mad Songs with a surprise in first part !

De 15.00 a 19.00 h: Concurso de dibujo premiado, 3 juegos hinchables, un concurso de dibujo y un taller de pintura de caras para 5? Tortitas, helados y algodón de azúcar. Por la noche, a las 20:00 h, comida campestre amenizada por Mad Songs ¡con una sorpresa en la primera parte!

15:00 bis 19:00 Uhr: Preisgekrönter Zeichenwettbewerb, 3 Hüpfburgen, Zeichenwettbewerb und Schminkworkshop zum Preis von 5? Crêpes, Eis und Zuckerwatte. Abends um 20 Uhr gibt es ein ländliches Essen mit Unterhaltung durch Mad Songs mit einer Überraschung als Vorgruppe!

