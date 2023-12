PROMENADE EN CALECHE Épinal, 4 décembre 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

DEPART ET ARRIVEE PLACE DES VOSGES toutes les 30 minutes.

Sauf jours fériés.. Tout public

Vendredi 2023-12-23 14:00:00 fin : 2023-12-24 18:00:00. 0 EUR.

Épinal 88000 Vosges Grand Est



DEPARTURE AND ARRIVAL PLACE DES VOSGES every 30 minutes.

Except on public holidays.

SALIDAS Y LLEGADAS PLACE DES VOSGES cada 30 minutos.

Excepto los días festivos.

ABFAHRT UND ANKUNFT PLACE DES VOSGES alle 30 Minuten.

Außer an Feiertagen.

Mise à jour le 2023-11-29 par OT EPINAL ET SA REGION