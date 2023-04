DEFILE DE LA SAINT NICOLAS Centre Ville d’Epinal, 2 décembre 2023, Épinal.

17h30 : Apparition du Saint-Nicolas, Place Edmond Henry.

18h00 : départ du cortège de Saint-Nicolas (composé de 60 chars, fanfares et associations)- depuis la Place des Vieux Moulins.

Parcours :

Place des Vieux Moulins, Place Gley, Rue Général Leclerc, Place des Vosges, Rue et Pont du 170ème R.I., Rue Rualménil, Place Pinau, Rue du Boudiou, Quai du Musée, Pont de la Xatte, Quai des Bons-Enfants, Place des Quatre Nations, Rue des Etats-Unis, Place Baudoin, Avenue du Général de Gaulle, Avenue de Lattre de Tassigny, Place des Quatre Nations, Rue Maréchal Lyautey, Pont Léopold, Place Clémenceau, Rue de la Chipotte, Rue de la Marne, Rue Paul Doumer, Rue Léopold Bourg, Rue Rualménil, Place Pinau, Rue Aubert, Pont Sadi Carnot.

20h00: Pont Sadi Carnot. Disparition de Saint-Nicolas et Feux d’artifices.. Tout public

Samedi 2023-12-02 à 17:30:00 ; fin : 2023-12-02 . 0 EUR.

Centre Ville d’Epinal Place Edmond Henry

Épinal 88000 Vosges Grand Est



5:30 pm: Appearance of Saint-Nicolas, Place Edmond Henry.

6.00 pm: departure of the Saint-Nicolas procession (composed of 60 floats, bands and associations) – from the Place des Vieux Moulins.

Route

Place des Vieux Moulins, Place Gley, Rue Général Leclerc, Place des Vosges, Rue et Pont du 170ème R.I., Rue Rualménil, Place Pinau, Rue du Boudiou, Quai du Musée, Pont de la Xatte, Quai des Bons-Enfants, Place des Quatre Nations, Rue des Etats-Unis, Place Baudoin, Avenue du Général de Gaulle, Avenue de Lattre de Tassigny, Place des Quatre Nations, Rue Maréchal Lyautey, Pont Léopold, Place Clémenceau, Rue de la Chipotte, Rue de la Marne, Rue Paul Doumer, Rue Léopold Bourg, Rue Rualménil, Place Pinau, Rue Aubert, Pont Sadi Carnot

20h00: Sadi Carnot Bridge. Disappearance of Saint-Nicolas and fireworks.

17.30 horas: aparición de Saint-Nicolas, plaza Edmond Henry.

18.00 horas: salida de la procesión de Saint-Nicolas (compuesta por 60 carrozas, bandas de música y asociaciones) de la plaza de los Viejos Molinos.

Ruta

Place des Vieux Moulins, Place Gley, Rue Général Leclerc, Place des Vosges, Rue et Pont du 170ème R.I, Rue Rualménil, Place Pinau, Rue du Boudiou, Quai du Musée, Pont de la Xatte, Quai des Bons-Enfants, Place des Quatre Nations, Rue des Etats-Unis, Place Baudoin, Avenue du Général de Gaulle, Avenue de Lattre de Tassigny, Place des Quatre Nations, Rue Maréchal Lyautey, Pont Léopold, Place Clémenceau, Rue de la Chipotte, Rue de la Marne, Rue Paul Doumer, Rue Léopold Bourg, Rue Rualménil, Place Pinau, Rue Aubert, Pont Sadi Carnot

20:00 horas: Puente Sadi Carnot. Desaparición de Saint-Nicolas y fuegos artificiales.

17:30 Uhr: Erscheinen des Nikolaus auf dem Place Edmond Henry.

18.00 Uhr: Start des Nikolausumzugs (bestehend aus 60 Wagen, Fanfaren und Vereinen)- vom Place des Vieux Moulins.

Strecke

Place des Vieux Moulins, Place Gley, Rue Général Leclerc, Place des Vosges, Rue et Pont du 170ème R.I., Rue Rualménil, Place Pinau, Rue du Boudiou, Quai du Musée, Pont de la Xatte, Quai des Bons-Enfants, Place des Quatre Nations, Rue des Etats-Unis, Place Baudoin, Avenue du Général de Gaulle, Avenue de Lattre de Tassigny, Place des Quatre Nations, Rue Maréchal Lyautey, Pont Léopold, Place Clémenceau, Rue de la Chipotte, Rue de la Marne, Rue Paul Doumer, Rue Léopold Bourg, Rue Rualménil, Place Pinau, Rue Aubert, Pont Sadi Carnot.

20.00 Uhr: Pont Sadi Carnot. Verschwinden des Nikolaus und Feuerwerk.

Mise à jour le 2023-04-09 par OT EPINAL ET SA REGION