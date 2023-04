SALON DE LA GOURMANDISE, DES VINS ET DES ARTS DE LA TABLE 7 Avenue de St Dié, 17 novembre 2023, Épinal.

Vous êtes gourmets, vous appréciez les plaisirs de la table et aimez à les partager, Le Rotary club d’ Epinal vous donne rendez-vous à son 14e salon de la Gourmandise et des Arts de la Table, pour y découvrir cette année encore, des spécialités de Lorraine, locales et régionales, mais aussi de bon nombre d’autres terroirs de France.. Tout public

7 Avenue de St Dié CENTRE DES CONGRES

Épinal 88000 Vosges Grand Est



You are gourmets, you appreciate the pleasures of the table and like to share them, the Rotary Club of Epinal invites you to its 14th exhibition of the Gourmet and the Arts of the Table, to discover this year again, specialties of Lorraine, local and regional, but also from many other regions of France.

Si es usted un gastrónomo, si disfruta con los placeres de la mesa y le gusta compartirlos, el Rotary Club de Epinal le invita a su 14º Salón Gastronómico y de Arte de la Mesa, donde descubrirá, un año más, especialidades locales y regionales de Lorena, pero también de muchas otras regiones de Francia.

Der Rotary Club Epinal lädt Sie zu seinem 14. Salon de la Gourmandise et des Arts de la Table ein, bei dem Sie auch in diesem Jahr wieder lokale und regionale Spezialitäten aus Lothringen, aber auch aus anderen Regionen Frankreichs entdecken können.

