FESTIVAL LES LARMES DU RIRE 7 Avenue de Saint Dié, 6 octobre 2023, Épinal.

Ce festival met à l’honneur des formes très diversifiées à l’écoute de la création, où l’originalité domine. Le programme riche, éclectique et innovant se veut accessible à tous, et l’humour se veut multiple, burlesque, décalé, absurde….. C’est ce qui lui donne une identité unique et forte.

Les genres abordés sont aussi diversifiés que le seul en scène, le visuel burlesque, l’humour musical, le mime, le clown, la conférence décalée…… pour redonner à l’humour ses lettres de noblesse……

Billetterie à l’Office de Tourisme d’Epinal. Tout public

Vendredi 2023-10-06 à ; fin : 2023-10-17 . 16 EUR.

7 Avenue de Saint Dié CENTRE DES CONGRES

Épinal 88000 Vosges Grand Est



This festival honors very diversified forms of creation, where originality dominates. The rich, eclectic and innovative program is accessible to all, and the humor is multiple, burlesque, offbeat, absurd….. This is what gives it a unique and strong identity.

The genres covered are as diverse as one-man shows, burlesque visuals, musical humor, mime, clowning, and offbeat lectures…… to give humor back its letters of nobility……

Ticket office at the Tourist Office of Epinal

Este festival rinde homenaje a formas de creación muy diversas, en las que predomina la originalidad. La programación, rica, ecléctica e innovadora, pretende ser accesible a todos, y el humor es múltiple, burlesco, fuera de lo común, absurdo….. Esto es lo que le confiere una identidad única y fuerte.

Los géneros abarcados son tan diversos como los espectáculos unipersonales, los visuales burlescos, el humor musical, el mimo, el clown y las conferencias fuera de lo común…… para dar al humor el lugar que le corresponde.

Entradas en la Oficina de Turismo de Epinal

Dieses Festival ehrt sehr unterschiedliche Formen, die dem kreativen Prozess zuhören und bei denen die Originalität dominiert. Das reichhaltige, eklektische und innovative Programm soll für alle zugänglich sein, und der Humor soll vielfältig, burlesk, schräg, absurd….. sein. Das verleiht dem Programm eine einzigartige und starke Identität.

Die angesprochenen Genres sind so vielfältig wie das Solo, die visuelle Burleske, der musikalische Humor, die Pantomime, der Clown, der schräge Vortrag…… um dem Humor seine Adelsbriefe zurückzugeben……

Kartenverkauf im Fremdenverkehrsamt von Epinal

Mise à jour le 2023-04-09 par OT EPINAL ET SA REGION