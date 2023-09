ESCAPE GAME À LA BASILIQUE D’ÉPINAL ! Épinal, 28 septembre 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

Venez déceler les secrets de la basilique et de ses grands personnages ! Énigmes, coffre verrouillé, et autres mystères entraveront votre exploration, saurez-vous les déjouer ? Exploration entre amis ou en famille.

Rdv devant la basilique 15 min avant l’heure de début

Avec : Organisé par La Glucoserie

Réservation obligatoire au 03 56 32 12 05. Tout public

Jeudi 2023-09-28 18:30:00 fin : 2023-09-28 . 0 EUR.

Épinal 88000 Vosges Grand Est



Come and discover the secrets of the basilica and its great figures! Riddles, locked chests and other mysteries will hinder your exploration. Will you be able to foil them? Explore with friends or family.

Meet in front of the basilica 15 min before the start time

With : Organized by La Glucoserie

Reservations required on 03 56 32 12 05

¡Ven a descubrir los secretos de la basílica y sus grandes figuras! Acertijos, cofres cerrados y otros misterios dificultarán tu exploración, ¿serás capaz de desbaratarlos? Explore con amigos o en familia.

Reúnase frente a la basílica 15 minutos antes de la hora de inicio

Con : Organizado por La Glucoserie

Imprescindible reservar en el 03 56 32 12 05

Entdecken Sie die Geheimnisse der Basilika und ihrer berühmten Persönlichkeiten! Rätsel, verschlossene Truhen und andere Mysterien werden Ihre Erkundung behindern, können Sie sie lösen? Erkunden Sie mit Freunden oder der Familie.

Treffpunkt vor der Basilika 15 Minuten vor Beginn der Führung

Mit : Organisiert von La Glucoserie

Reservierung erforderlich unter 03 56 32 12 05

Mise à jour le 2023-09-26 par OT EPINAL ET SA REGION