FETE DE LA SAINT MAURICE Petit Champ de Mars, 23 septembre 2023, Épinal.

La fête foraine de la Saint-Maurice prend place au Champ de Mars pour sa 182ème édition.

Attractions à sensation, pour enfants, grande roue…;

Difficile aussi, de ne pas succomber aux odeurs délicieuses qui se mêlent dans les allées : choux, gaufres, oublies, pommes d’amour, barbe à papa…

Vendredi 2023-09-23 à ; fin : 2023-10-15 . 0 EUR.

Petit Champ de Mars

Épinal 88000 Vosges Grand Est



The Saint-Maurice fair takes place on the Champ de Mars for its 182nd edition.

Sensational attractions, for children, Ferris wheel…;

It is also difficult not to succumb to the delicious smells that mingle in the alleys: cabbages, waffles, forget-me-nots, candy floss…

El parque de atracciones de Saint-Maurice celebra su 182ª edición en el Campo de Marte.

Sensacionales atracciones para niños, noria…;

También es difícil no sucumbir a los deliciosos olores que se mezclan en las callejuelas: coles, gofres, nomeolvides, algodón de azúcar…

Der Jahrmarkt von Saint-Maurice findet zum 182. Mal auf dem Champ de Mars statt.

Sensationelle Attraktionen, Kinderattraktionen, Riesenrad..;

Es ist auch schwierig, nicht den köstlichen Gerüchen zu erliegen, die sich in den Gängen vermischen: Windbeutel, Waffeln, Oblaten, Liebesäpfel, Zuckerwatte…

