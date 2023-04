FESTIVAL EPINAL BOUGE L’ETÉ Épinal Catégories d’Évènement: Épinal

FESTIVAL EPINAL BOUGE L'ETÉ
Place des Vosges – rue Général Leclerc
Épinal Vosges

2023-07-07 – 2023-08-18

Vosges . Dans le cadre du Festival Epinal Bouge l’Eté, concerts les vendredis soirs et spectacles pour enfants les mercredis au Parc du Château d’Epinal. Renseignements et conditions de repli : 03 29 68 50 23 / isabelle.sartori@epinal.fr isabelle.sartori@epinal.fr +33 3 29 68 50 23 non

Épinal

