L’HEURE D’ORGUE 2023 10 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny, 29 juillet 2023, Épinal.

l’Heure d’Orgue, festival regroupant 4 concert d’orgue avec organistes et musiciens professionnels l’entrée est libre.

Une vidéoprotection sur écran géant est assurée pendant le concert

29 juillet concert Orgue et trompette par Jérémy Marchal & Clément Foissel

05 Août Concert orgue et flute de pan par Dorin Gheorghilas & Thomas Strauss

12 août Concert d’orgue par Pierre Queval

19 août Concert d’orgue et violons par l’ensemble Alliance. Tout public

Samedi 2023-07-29 à 16:00:00 ; fin : 2023-07-29 17:00:00. 0 EUR.

10 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny

Épinal 88000 Vosges Grand Est



l’Heure d’Orgue, a festival of 4 organ concerts with organists and professional musicians.

A video-protection on a giant screen is provided during the concert

july 29 Organ and trumpet concert by Jérémy Marchal & Clément Foissel

august 05 Organ and panpipes concert by Dorin Gheorghilas & Thomas Strauss

august 12 Organ concert by Pierre Queval

august 19 Organ and violin concert by the Alliance ensemble

l’Heure d’Orgue, un festival de 4 conciertos de órgano con organistas y músicos profesionales.

Durante el concierto se ofrece protección por vídeo en pantalla gigante

29 de julio Concierto de órgano y trompeta de Jérémy Marchal & Clément Foissel

05 de agosto Concierto de órgano y zampoña de Dorin Gheorghilas y Thomas Strauss

12 de agosto Concierto de órgano de Pierre Queval

19 de agosto Concierto de órgano y violín del conjunto Alliance

l’Heure d’Orgue, ein Festival, das vier Orgelkonzerte mit Organisten und professionellen Musikern umfasst.

Während des Konzerts wird eine Videoüberwachung auf einem Großbildschirm gewährleistet

29. Juli Konzert Orgel und Trompete von Jérémy Marchal & Clément Foissel

05. August Orgel- und Panflötenkonzert von Dorin Gheorghilas & Thomas Strauss

12. August Orgelkonzert von Pierre Queval

19. August Konzert mit Orgel und Violinen durch das Alliance Ensemble

Mise à jour le 2023-04-21 par OT EPINAL ET SA REGION