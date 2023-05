FESTIVAL LA HAUT SUR LA COLLINE – CONFERENCE -CONCERT LUC ARBOGAST, 6 juillet 2023, Épinal.

Le Festival LÀ-HAUT SUR LA COLLINE se déroule du 6 au 9 juillet 2023 dans le parc de l’Espace Cours et le Petit Champ de Mars d’Épinal sur le thème : « VA, VIS, APPRENDS : Les apprentissages de la vie ». Sont proposés des concerts, une grande conférence et des espaces-paroles, un village des initiatives et des découvertes tout au long de ces 4 jours, avec beaucoup d’autres surprises, une deuxième scène pour les groupes locaux, une fête de la bière…. Un pays invité mis à l’honneur : l’Allemagne.

L’entrée du festival est gratuite, seules les soirées sont payantes.

Il est accessible pour les personnes à mobilité réduite.. Tout public

Jeudi 2023-07-06 à 19:30:00 ; fin : 2023-07-06 . 15 EUR.

Épinal 88000 Vosges Grand Est



The Festival LÀ-HAUT SUR LA COLLINE takes place from July 6 to 9, 2023 in the park of the Espace Cours and the Petit Champ de Mars of Épinal on the theme: « VA, VIS, APPRENDS: Les apprentissages de la vie ». There will be concerts, a big conference and speaking areas, a village of initiatives and discoveries throughout these 4 days, with many other surprises, a second stage for local groups, a beer festival…. A guest country in the spotlight: Germany.

The entrance of the festival is free, only the evenings are paying.

It is accessible for people with reduced mobility.

El Festival LÀ-HAUT SUR LA COLLINE tendrá lugar del 6 al 9 de julio de 2023 en el parque del Espace Cours y el Petit Champ de Mars de Épinal sobre el tema: « VA, VIS, APPRENDS: Les apprentissages de la vie ». Habrá conciertos, una gran conferencia y espacios de palabra, un pueblo de iniciativas y descubrimientos a lo largo de los 4 días, con muchas otras sorpresas, un segundo escenario para grupos locales, una fiesta de la cerveza…. Un país invitado en el punto de mira: Alemania.

La entrada al festival es gratuita, sólo las veladas son de pago.

Es accesible para personas con movilidad reducida.

Das Festival LÀ-HAUT SUR LA COLLINE findet vom 6. bis 9. Juli 2023 im Park Espace Cours et Petit Champ de Mars in Épinal statt und steht unter dem Motto: « VA, VIS, APPRENDS: Les apprentissages de la vie » (VA, VIS, LERNEN: Die Lernprozesse des Lebens). Es werden Konzerte, eine große Konferenz und Sprechräume, ein Dorf der Initiativen und Entdeckungen während dieser vier Tage mit vielen weiteren Überraschungen, eine zweite Bühne für lokale Bands, ein Bierfest…. angeboten. Ein Gastland, das geehrt wird: Deutschland.

Der Eintritt zum Festival ist frei, nur die Abendveranstaltungen sind kostenpflichtig.

Es ist für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich.

