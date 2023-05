EXPOSITION: PLEIN LA VUE ! 42 quai de Dogneville, 1 juillet 2023, Épinal.

Dans notre monde ultra connecté, habitué aux effets spéciaux et à de vives stimulations visuelles, l’exposition « Plein la vue ! » invite à percevoir le charme et la magie des amusements optiques en papier produits par les imageries populaires aux XVIIIe et XIXe siècles. Quelques 240 œuvres, objets et appareils de visionnement composent un parcours didactique et interactif. Vues d’optique, feux pyriques, ombromanie, anamorphoses, phénakistiscopes et autres appareils aux noms barbares, sans oublier les fameuses devinettes d’Épinal, n’auront bientôt plus de secret pour vous !. Tout public

Vendredi 2023-07-01 à 14:00:00 ; fin : 2024-01-07 . 6 EUR.

42 quai de Dogneville Musée de l’image

Épinal 88000 Vosges Grand Est



In our ultra-connected world, accustomed to special effects and vivid visual stimuli, the exhibition « Full Sight » invites us to perceive the charm and magic of optical paper amusements produced by popular imagery in the 18th and 19th centuries. Some 240 works, objects and viewing devices make up a didactic and interactive tour. Optical views, pyric lights, ombromanics, anamorphoses, phenakistiscopes and other devices with barbaric names, without forgetting the famous Epinal riddles, will soon have no secrets for you!

En nuestro mundo ultraconectado, acostumbrado a los efectos especiales y a los estímulos visuales vívidos, la exposición « Full Sight » nos invita a percibir el encanto y la magia de las diversiones ópticas de papel producidas por la imaginería popular de los siglos XVIII y XIX. Unas 240 obras, objetos y dispositivos de visión componen un recorrido didáctico e interactivo. Vistas ópticas, pirotecnia, ombromanía, anamorfosis, fenaquistiscopios y otros dispositivos con nombres bárbaros, sin olvidar los famosos acertijos de Épinal, ¡pronto no tendrán secretos para usted!

In unserer vernetzten Welt, die an Spezialeffekte und starke visuelle Reize gewöhnt ist, lädt die Ausstellung « Plein la vue! » dazu ein, den Charme und die Magie der optischen Unterhaltung aus Papier zu entdecken, die von den populären Imagerien im 18. und 19. Rund 240 Werke, Objekte und Betrachtungsgeräte bilden einen didaktischen und interaktiven Parcours. Optische Ansichten, pyrische Feuer, Umbramanie, Anamorphosen, Phenakistiskope und andere Geräte mit barbarischen Namen sowie die berühmten Rätsel von Épinal werden bald kein Geheimnis mehr für Sie sein!

Mise à jour le 2023-05-14 par OT EPINAL ET SA REGION