10ÈME TOURNOI NATIONAL DE TENNIS DE TABLE 75 Rue de Remiremont, 3 juin 2023, Épinal.

Le Top Spinalien Pongiste organise son 10ème Tournoi national de tennis de table au Gymnase Viviani à Épinal.

Buvette, barbecue sur place.. Tout public

Samedi 2023-06-03 à 08:30:00 ; fin : 2023-06-04 21:00:00. 0 EUR.

75 Rue de Remiremont Gymnase Viviani

Épinal 88000 Vosges Grand Est



The Top Spinalien Pongiste organizes its 10th National Table Tennis Tournament at the Gymnase Viviani in Épinal.

Refreshment bar, barbecue on site.

El Top Spinalien Pongiste organiza su 10º Torneo Nacional de Tenis de Mesa en el Gymnase Viviani de Épinal.

Bar y barbacoa in situ.

Das Top Spinalien Pongiste organisiert sein 10. nationales Tischtennisturnier im Gymnasium Viviani in Épinal.

Getränkestand, Grill vor Ort.

Mise à jour le 2023-05-09 par OT EPINAL ET SA REGION