REPRÉSENTATION DANSE CLASSIQUE 30 rue des soupirs, 3 juin 2023, Épinal.

Notre traditionnel gala de danse classique dirigé par Solange GRASSER et Caroline GRASSER-BOEUF revient cette année encore pour le plus grand plaisir de nos danseurs petits et grands.. Tout public

Samedi 2023-06-03 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-03 20:00:00. 0 EUR.

30 rue des soupirs

Épinal 88000 Vosges Grand Est



Our traditional classical dance gala directed by Solange GRASSER and Caroline GRASSER-BOEUF is back again this year for the greatest pleasure of our dancers, young and old.

Nuestra tradicional gala de danza clásica dirigida por Solange GRASSER y Caroline GRASSER-BOEUF vuelve este año para gran placer de nuestros bailarines, jóvenes y mayores.

Unsere traditionelle Ballettgala unter der Leitung von Solange GRASSER und Caroline GRASSER-BOEUF kehrt auch dieses Jahr wieder zurück, um unsere kleinen und großen Tänzer zu erfreuen.

Mise à jour le 2023-05-14 par OT EPINAL ET SA REGION