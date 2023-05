SCULPTURES À LA CARRIÈRE COLLOT Carrière Collot, 13 mai 2023, Épinal.

Les sculpteurs de l’association PIERRE AVENIR ont le plaisir de vous convier à un moment convivial : le samedi 13 mai 2023, autour de leurs œuvres sur le site de la carrière Collot à Epinal.

Rendez-vous de 14 h à 19h.

Animations, expositions, démonstrations avec l’association PigmentT, l’association du Vieux Châtel, l’association Pierre Avenir.

Musique avec Sound of June, Ultraviolet…

Buvette, barbecue.. Tout public

Samedi 2023-05-13 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-13 19:00:00. 0 EUR.

Carrière Collot

Épinal 88000 Vosges Grand Est



The sculptors of the association PIERRE AVENIR are pleased to invite you to a convivial moment: Saturday, May 13, 2023, around their works on the site of the Collot quarry in Epinal.

Appointment from 2 pm to 7 pm.

Animations, exhibitions, demonstrations with the association PigmentT, the association of the Old Châtel, the association Pierre Avenir.

Music with Sound of June, Ultraviolet…

Refreshment bar, barbecue.

Los escultores de la asociación PIERRE AVENIR tienen el placer de invitarle a un momento de convivencia: el sábado 13 de mayo de 2023, en torno a sus obras en el emplazamiento de la cantera de Collot en Epinal.

Punto de encuentro de 14:00 a 19:00 horas.

Actividades, exposiciones, demostraciones con la asociación PigmentT, la asociación Vieux Châtel, la asociación Pierre Avenir.

Música con Sound of June, Ultraviolet…

Bar, barbacoa.

Die Bildhauer des Vereins PIERRE AVENIR freuen sich, Sie zu einem geselligen Beisammensein einzuladen: am Samstag, den 13. Mai 2023, rund um ihre Werke auf dem Gelände des Steinbruchs Collot in Epinal.

Treffpunkt von 14 Uhr bis 19 Uhr.

Animationen, Ausstellungen, Vorführungen mit dem Verein PigmentT, dem Verein Vieux Châtel und dem Verein Pierre Avenir.

Musik mit Sound of June, Ultraviolet…

Getränkestand, Grill.

Mise à jour le 2023-04-28 par OT EPINAL ET SA REGION