SPECTACLE: LA PETITE EVELYNE 30 rue des soupirs, 5 mai 2023, Épinal.

C’est l’histoire d’une femme qui, un jour à 55 ans, sans raison apparente, pousse la porte du théâtre et se retrouve dans un endroit inconnu qui la fragilise et l’émerveille à la fois.

Qu’est-ce qui a bien pu la pousser à prendre un chemin sans savoir où il mène ? Pourquoi ce chemin lui apparait-il tout à coup essentiel et indispensable ?

A 55 ans, sans rien savoir du théâtre, est-on légitime?

Le souvenir de son enfance timide et solitaire lui revient. Elle se revoit jouer et rejouer des séquences de cinéma loin du regard des adultes. C’est cette petite fille rêveuse qui va la prendre par la main, l’aider et lui donner l’audace d’entreprendre ce chemin si éloigné de sa propre vie.

Son récit est entrecoupé de textes de théâtre qui la touchent plus particulièrement et qui ont ponctué son parcours.

Mise en scène et dramaturgie : Amélie ARMAO

Texte dit par Evelyne DEFEZ, née en 1953 dans une famille d’agriculteurs à Relanges, exerce son métier de Chirurgien Dentiste jusqu’en 2019 puis découvre le théâtre lors d’un stage à Bussang il y a 13 ans.. Tout public

Vendredi 2023-05-05 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-05 22:30:00. 0 EUR.

30 rue des soupirs MJC SAVOURET

Épinal 88000 Vosges Grand Est



This is the story of a woman who, one day at the age of 55, for no apparent reason, pushes open the door of the theater and finds herself in an unknown place that both weakens and amazes her.

What could have pushed her to take a path without knowing where it leads? Why does this path suddenly seem essential and indispensable to her?

At 55, without knowing anything about theater, is it legitimate?

The memory of her shy and solitary childhood comes back to her. She sees herself playing and replaying movie sequences far from the eyes of adults. It is this dreamy little girl who will take her by the hand, help her and give her the audacity to undertake this path so far from her own life.

Her story is interspersed with theatrical texts that have touched her in particular and that have punctuated her journey.

Direction and dramaturgy : Amélie ARMAO

Text said by Evelyne DEFEZ, born in 1953 in a family of farmers in Relanges, practises her profession of Dental Surgeon until 2019 then discovers the theater during a training course in Bussang 13 years ago.

Esta es la historia de una mujer que un día, a la edad de 55 años, sin razón aparente, empuja la puerta del teatro y se encuentra en un lugar desconocido que la debilita y la asombra a la vez.

¿Qué pudo llevarla a tomar un camino sin saber adónde conduce? ¿Por qué este camino le parece de repente esencial e indispensable?

A los 55 años, sin saber nada de teatro, ¿es legítima?

Vuelve a ella el recuerdo de su infancia tímida y solitaria. Se ve a sí misma jugando y reproduciendo secuencias de películas lejos de los ojos de los adultos. Es esta niña soñadora quien la llevará de la mano, la ayudará y le dará la audacia de emprender este camino tan alejado de su propia vida.

Su historia se intercala con textos teatrales que la han conmovido especialmente y que han jalonado su viaje.

Dirección y dramaturgia: Amélie ARMAO

Texto de Evelyne DEFEZ, nacida en 1953 en una familia de agricultores de Relanges, ejerce su profesión de Cirujano Dentista hasta 2019 y luego descubre el teatro durante una formación en Bussang hace 13 años.

Es ist die Geschichte einer Frau, die eines Tages im Alter von 55 Jahren ohne ersichtlichen Grund die Tür des Theaters aufstößt und sich an einem unbekannten Ort wiederfindet, der sie gleichzeitig schwächt und in Staunen versetzt.

Was hat sie dazu gebracht, einen Weg einzuschlagen, ohne zu wissen, wohin er führt? Warum erscheint ihr dieser Weg plötzlich als wesentlich und unverzichtbar?

Ist man mit 55 Jahren, ohne etwas über das Theater zu wissen, legitimiert?

Sie erinnert sich an ihre schüchterne und einsame Kindheit. Sie sieht sich selbst, wie sie Filmsequenzen spielt und nachspielt, weit weg von den Blicken der Erwachsenen. Dieses verträumte kleine Mädchen nimmt sie an die Hand, hilft ihr und gibt ihr den Mut, diesen Weg zu gehen, der so weit von ihrem eigenen Leben entfernt ist.

Ihre Erzählung wird von Theatertexten unterbrochen, die sie besonders berühren und die ihren Weg punktiert haben.

Regie und Dramaturgie: Amélie ARMAO

Text gesprochen von Evelyne DEFEZ, 1953 in einer Bauernfamilie in Relanges geboren, übt bis 2019 ihren Beruf als Zahnärztin aus und entdeckt dann vor 13 Jahren bei einem Praktikum in Bussang das Theater.

