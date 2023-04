EXPOSITION:UN TOUR DU MONDE À HAUTEUR D’ENFANT 30 RUE DES SOUPIRS, 2 mai 2023, Épinal.

L’exposition permet de découvrir des paysages, des animaux, des métiers, des traditions, peints par des enfants de 7 à 15 ans dans plus de 20 pays.

Un voyage en couleurs à la rencontre de l’Autre.. Tout public

Vendredi 2023-05-02 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-20 20:00:00. 0 EUR.

30 RUE DES SOUPIRS

Épinal 88000 Vosges Grand Est



The exhibition allows you to discover landscapes, animals, jobs, traditions, painted by children from 7 to 15 years old in more than 20 countries.

A colorful journey to meet the Other.

La exposición permite descubrir paisajes, animales, oficios y tradiciones pintados por niños de 7 a 15 años de más de 20 países.

Un colorido viaje al encuentro del Otro.

In der Ausstellung kann man Landschaften, Tiere, Berufe und Traditionen entdecken, die von Kindern im Alter von 7 bis 15 Jahren in über 20 Ländern gemalt wurden.

Eine farbenfrohe Reise, auf der man dem Anderen begegnet.

