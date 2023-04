RALLYE PEDESTRE :OÙ EST PASSÉ L’ÉTENDARD DE JEANNE D’ARC ? Épinal Catégories d’Évènement: Épinal

Vosges

RALLYE PEDESTRE :OÙ EST PASSÉ L’ÉTENDARD DE JEANNE D’ARC ?, 1 mai 2023, Épinal . Épinal ,Vosges , RALLYE PEDESTRE :OÙ EST PASSÉ L’ÉTENDARD DE JEANNE D’ARC ? Rue Saint Michel Épinal Vosges

2023-05-01 09:30:00 09:30:00 – 2023-05-01 12:30:00 12:30:00 Épinal

Vosges . Vous parcourrez les rues d’Epinal à la recherche du fameux étendard de Jeanne d’Arc disparu à Beauvais en 1430, lorsque Jeanne d’Arc fut faite prisonnière par les bourguignons.

Pendant toute la matinée, d’étapes en étapes, et en équipes, vous trouverez des indices vous permettant d’atteindre votre objectif.

Rendez-vous à la chapelle Saint Michel (en haut de la rue Saint Michel) à 9 h 30, et retour à la chapelle Saint Michel pour 12 h 30.

Possibilité de pique-niquer sur place. (Repas tiré des sacs)

Rallye pédestre gratuit, ouvert à tous, organisé par la paroisse Saint Goëry. +33 3 29 82 36 89 Épinal

dernière mise à jour : 2023-03-30 par

Détails Catégories d’Évènement: Épinal, Vosges Autres Lieu Épinal Adresse Rue Saint Michel Épinal Vosges Ville Épinal Departement Vosges Tarif Lieu Ville Épinal

Épinal Épinal Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epinal /

RALLYE PEDESTRE :OÙ EST PASSÉ L’ÉTENDARD DE JEANNE D’ARC ? 2023-05-01 was last modified: by RALLYE PEDESTRE :OÙ EST PASSÉ L’ÉTENDARD DE JEANNE D’ARC ? Épinal 1 mai 2023 Épinal Rue Saint Michel Épinal Vosges Vosges

Épinal Vosges