EXPOSITON: ARTISTES PIGMENT T AU BAILLI, 28 avril 2023, Épinal.

La maison du Bailli accueillera les exposants de l’association Pigment T

messa saltzmann y sera présente et proposera des démonstrations le samedi 29 avril à 16h. Tout public

Vendredi 2023-04-28 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-03 18:00:00. 0 EUR.

Épinal 88000 Vosges Grand Est



The Bailli’s house will welcome the exhibitors of the Pigment association T

messa saltzmann will be present and will offer demonstrations on Saturday, April 29 at 4pm

La Maison du Bailli acogerá a los expositores de la asociación Pigment T

messa saltzmann estará presente y ofrecerá demostraciones el sábado 29 de abril a las 16.00 horas

Im Maison du Bailli werden die Aussteller des Vereins Pigment T

messa saltzmann wird dort anwesend sein und am Samstag, den 29. April um 16 Uhr Vorführungen anbieten

Mise à jour le 2023-04-17 par OT EPINAL ET SA REGION