Joffrey Lebourg en dédicace au festival Imaginales à Épinal Parc du cours, 19 mai 2022 09:30, Épinal. 19 – 22 mai Sur place Entrée libre https://les-sept-reliques.fr/ Joffrey Lebourg, présentera “Les Sept Reliques, tome 1 : Le réveil d’Entropia” disponible depuis cette année, aux Imaginales, le festival des mondes imaginaires d’Épinal du 19 au 22 mai 2022. Joffrey Lebourg, présentera son nouveau roman fantastique “Les Sept Reliques, tome 1 : Le réveil d’Entropia” disponible depuis cette année, aux Imaginales, le festival des mondes imaginaires d’Épinal du 19 au 22 mai 2022. Dans la lignée des plus grands classiques d’Heroic fantasy, retrouvez l’épopée fantastique de la jeune orpheline Cordélia, dans un monde magique peuplé de créatures légendaires… Entre prince-démon, humains félons et magiciennes venues d’un autre monde, entrez dans le monde de Cordelia et les Sept Reliques… Ce livre est le premier tome d’une saga de 7 livres. L’auteur est considéré comme le jeune Tolkien français et est en lice pour de nombreux prix littéraires de l’imaginaire grâce au premier tome de sa saga. A seulement 23 ans, il présente déjà son 8ème roman qui est le premier tome d’une saga de sept romans. Le tome 2 devrait paraitre pour la rentrée littéraire de 2022. Synopsis du livre

Cordélia n’avait rien demandé à personne. Elle tentait simplement de survivre après le décès de ses parents. Mais un messager divin lui annonce que le responsable est un prince-démon, banni il y a des millénaires et qui prépare son grand retour à l’aide d’humains félons : Entropia. Elle seule peut le contrecarrer, en rassemblant les sept Reliques divines dispersées sur les continents d’Alkymia. Heureusement, elle pourra compter sur l’aide de magiciennes venues d’un autre monde pour l’épauler. Entre manigances des humains et séides du démon, parviendra-t-elle à mener sa quête à bien ? En savoir plus : https://les-sept-reliques.fr/

Biographie de l’auteur : https://les-sept-reliques.fr/lauteur/

Espace presse : https://les-sept-reliques.fr/presse/ Parc du cours Avenue Gambetta, 88000 Épinal 88000 Épinal Vosges jeudi 19 mai – 09h30 à 19h00

vendredi 20 mai – 10h00 à 19h00

samedi 21 mai – 10h00 à 19h00

dimanche 22 mai – 10h00 à 19h00

