Concert de jazz Musée départemental d’art ancien et contemporain, 14 mai 2022 20:00, Épinal.

Samedi 14 mai, 20h00 Sur place Entrée libre sans réservation dans la limite des places disponibles

Pour cette nouvelle édition de la Nuit européenne des musées, laissez-vous transporter entre jazz et java dans l’univers du pianiste Sébastien Paindestre et de l’accordéoniste Myriam Joly, où la note bleue du piano rejoint la mélodie sortant du soufflet autour d’une histoire racontée à plusieurs voix trouvant la voie de l’unisson.

Interventions musicales à 20h30, 21h30, 22h30 et 23h30 (durée : 15 minutes)

Musée départemental d’art ancien et contemporain 1 place Lagarde, 88000 Epinal, Vosges 88000 Épinal Vosges

03 29 82 20 33 http://www.vosges.fr Situé depuis en plein cœur d’Epinal, à la pointe de l’île sur la Moselle, le musée départemental d’Art ancien et contemporain est l’un des plus importants musées de Lorraine, tant par la qualité que par l’ampleur de ses collections : plus de 30 000 objets et œuvres d’art, de la préhistoire à l’art du XXIe siècle, y sont conservés. Entièrement rénové en 1992, il offre aux visiteurs un voyage dans le temps sur ses 4000 m² d’exposition. Autour de chefs-d’œuvre de Georges de La Tour, Rembrandt et Claude le Lorrain, la collection de peinture ancienne brille par sa qualité et sa cohérence ; elle présente un large panorama de la production picturale européenne des XVIIe et XVIIe siècles. La collection d’art contemporain est axée sur les grands mouvements européens et américains des 50 dernières années. L’Art conceptuel, l’Art minimal, le Pop Art, le Nouveau Réalisme ou l’Arte Povera sont représentés avec des œuvres majeures. Enfin des collections archéologiques, historiques et ethnographiques de première importance permettent de comprendre plusieurs millénaires de présence humaine dans le département des Vosges. Les sections consacrées à l’époque gallo-romaine (antiquités de Grand, Soulosse, Plombières…), au Moyen Age et à la Renaissance (Mise au tombeau de Vézelise et Chaumousey, sculptures des Thons, vitraux d’Autrey…) sont particulièrement remarquables.

© Musée départemental d’art ancien et contemporain

samedi 14 mai – 20h00 à 23h59

MUDAAC et jardin de nuit © MUDAAC – Épinal, cliché C. Philippot. Musée départemental d’art ancien et contemporain