The Washington Dead Cats + The Nucleons Project LA SOURIS VERTE, 15 décembre 2023, EPINAL.

The Washington Dead Cats + The Nucleons Project LA SOURIS VERTE. Un spectacle à la date du 2023-12-15 à 20:30 (2023-12-15 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros.

La souris verte présente The Washington Dead Cats a 36 ans d’existence. Un groupe de rock’roll mythique et infatigable, totalement à contre courant. Né de la vague du rock alternatif en France, il est l’un des quatre premiers et principaux groupes du Bond Records avec Les Beruriers Noirs, Ludwig Von 88 et Nuclear Device. Mais ils étaient les seuls à chanter en anglais et à être influencés par l’énigmatique rockabilly, garage. Ils furent également l’un des premiers groupes Psychobilly européens (le premier en France !), mais cela ne les convainquit pas. En gardant leur style unique, ils ont fait évoluer leurs influences diverses au fil des années. The Washington Dead Cats The Washington Dead Cats

Votre billet est ici

LA SOURIS VERTE EPINAL 17 rue des Etats-Unis Vosges

21.0

EUR21.0.

