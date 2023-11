Crystallmess + Shonagon + Itaho + Taaris LA SOURIS VERTE, 18 novembre 2023, EPINAL.

Crystallmess + Shonagon + Itaho + Taaris LA SOURIS VERTE. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 22:00 (2023-11-18 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

La Souris Verte présente : — BREAKS / TECHNO CRYSTALLMESS Crystallmess est une productrice et artiste française dont la musique se démarque immédiatement par son côté dancefloor abrasif. Son époustouflant premier EP “MERE NOISES” l’a fait remarquer par Kode9, VTSS, Split du label PAN. Performeuse et artiste aux multi-facettes, elle a été présentatrice curative pour Boiler Room, pour Nova Mix, mais aussi journaliste Vice et résidente sur NTS. Ses DJ Sets sont sans compromis, allant du rap hardcore jusqu’au footwork, Crystallmess est programmée régulièrement dans les meilleurs clubs et festivals du monde (Berghain, Dekmentel, Primavera, Terraforma, Dour ou encore CTM festival). SHONAGON Shônagon réalise ses lives électro comme des expéri-ences corporelles et spiritu-elles. Un chaud froid électro où dark wave, naive pop, bass music, acid afro house, oriental touch et techno se mêlent en toute impureté. ITAHO Itaho propose un univers musical vaste, piochant dans ses influences bass, mélangeant les rythmes drums, breakbeat, global bass ou encore techno of-frant un voyage à travers des sets intenses. TAARIS Taaris allie Hypnotic et Raw Techno comme procédé de rythme cha-manique. Sa musique fait revivre des atmosphères ancestrales par des sons groovy aux couleurs des tribus amazoniennes.

Votre billet est ici

LA SOURIS VERTE EPINAL 17 rue des Etats-Unis Vosges

