Journée Portes Ouvertes École Supérieures d’Art de Lorraine – ÉSAL Épinal Épinal, 10 février 2024, Épinal.

Journée Portes Ouvertes École Supérieures d’Art de Lorraine – ÉSAL Épinal Épinal Samedi 10 février 2024, 09h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-10 09:00

Fin : 2024-02-10 17:00

Le samedi 10 février, les visiteurs pourront découvrir l’établissement de l’ÉSAL Épinal. Samedi 10 février 2024, 09h00 1

https://www.esal-epinal.fr/

Journée Portes Ouvertes

Venez découvrir la production des étudiants en Design d’expression mention image et narration lors de la Journée Portes Ouvertes.

9h – 17h :

– Visites guidées par les étudiants

– Rencontres et échanges avec les enseignants

– Découverte des ateliers de l’école, pôle édition, pôle vidéo, Fablab, studio photo, atelier gravure, atelier volume et céramique

– Vente de production des étudiants

– Petite restauration proposée par Rhyzome, l’association étudiante

9h30 et 14h : Projections vidéos réalisées par les étudiants

10h et 14h30 : Départ pour une visite privilégiée de l’exposition réalisée par les étudiants de 3ème année à La Lune en Parachute, espace d’art contemporain à Épinal.

© Cyril Dominger, designer graphique et enseignant à l’ÉSAL, Épinal

École Supérieures d’Art de Lorraine – ÉSAL Épinal 15 rue des jardiniers 88000 Épinal Épinal 88000 Vosges