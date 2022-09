Journée du cinéma d’animation Cinés Palace Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

Journée du cinéma d’animation Cinés Palace, 14 octobre 2022 14:00, Épinal. Vendredi 14 octobre, 14h00 Sur place Entrée libre dans la limite des places disponibles l’après-midi. Tarif pour la soirée : 6,00 euros

Tarif réduit : 4,70 euros pour les participants à l’après-midi courts-métrages et master classe https://www.facebook.com/events/3092433711047316/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22group_featured_unit%22%2C%22surface%22%3A%22group%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D, http://www.esae.fr/content.php?id=195

La journée du cinéma d’animation est un évènement impulsé par l’École Supérieure d’Art de Lorraine site Épinal en partenariat avec Cinés Palace et Image’Est. Journée du cinéma d’animation Le 14 octobre au Cinés Palace Épinal Cette programmation est intégrée à la 21ème fête du cinéma d’animation, organisée en France et à l’international par l’Association Française du Cinéma d’Animation (AFCA). 14H – 15H30 Séance de courts-métrages

Films réalisés par d’anciens étudiants de l’ÉSAL Épinal et films soutenus par la région. 16H – 18H Table-ronde / Master classe

Réaliser un film d’animation : quel parcours ?

Table-ronde avec Julien Bisaro réalisateur et diplômé de l’ÉSAL, Étienne Jaxel-Truer, réalisateur, producteur et co-dirigeant du Studio EJT-Labo/Promenons-nous dans les bois, Pauline Morel, jeune autrice/réalisatrice et Mélanie Poinsignon, enseignante à l’ÉSAL. Les échanges seront animés par Guillaume Poulet, directeur d’Image’Est, Pôle régional de l’image en Grand Est. 18H30 – 19H30 Moment convivial

Rencontre entre les différents participants de la journée. 20H Projection et échange

Projection d’un court métrage réalisé à l’ÉSAL puis projection du film Le Petit Nicolas. Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?

À la suite de la projection, le public pourra échanger avec le co-réalisateur Benjamin Massoubre. Cinés Palace 50 rue Saint Michel Épinal, Vosges 88000 Épinal Vosges vendredi 14 octobre – 14h00 à 23h59

Détails Heure : 14:00 - 23:59
Age minimum 12 Age maximum 99

