Du bout des doigts Bibliothèque Intercommunale Épinal Épinal, 9 janvier 2024, Épinal.

Du bout des doigts Bibliothèque Intercommunale Épinal Épinal 9 – 27 janvier 2024

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-09 18:00

Fin : 2024-01-27 20:00

Exposition du Bout des Doigts mené par l’ÉSAL Épinal. 9 – 27 janvier 2024 1

https://www.esal-epinal.fr/

Tout au long du mois de janvier, et en résonance avec les Nuits de la lecture, du bout des doigts les étudiants de 2ème et de 3ème année de l’ÉSAL viennent effleurer des corps.

Ils pointent les fragments à observer. Les mains caressent le papier et pincent les rêves.

—

Le 20 janvier 2024

Lecture de textes d’étudiants

Nuit de la lecture

9 au 27 janvier 2024

Exposition

Bibliothèque Multimédia Intercommunale

48 Rue Saint-Michel, 88000 Épinal

—

Visuel : © Bérangère Thominet, option Design d’expression, Épinal, 2023

Bibliothèque Intercommunale Épinal 48 Rue Saint-Michel, 88000 Épinal Épinal 88000 Vosges