L’École du livre – Exposition des étudiants de l’ÉSAL Épinal Bibliothèque Intercommunale Épinal, 8 mars 2023 10:00, Épinal.

Les étudiants de 2ème année présentent leurs travaux d’édition réalisés suite à des ateliers d’écriture propices à l’émergence de textes narratifs ou poétiques. 8 mars – 1 avril 1

Chacun a pu prendre en charge la conception et la réalisation de formes éditoriales singulières : classiques ou surprenantes.

Ces ouvrages, imprimés et reliés dans les ateliers de l’ÉSAL sont de formes et de contenus très variés et reflètent la richesse de ces artistes émergents. Drôles, décalés, engagés, ils invitent à la découverte de leurs images et au partage de leurs mots.

—

Évènement Partir en Liv(r)e

Lecture des textes mis en voix

31 mars à 14h30

—

Exposition du 7 mars au 2 avril

BMI 48 rue St-Michel, 88000 Épinal

—

Bibliothèque Intercommunale Épinal 48 Rue Saint-Michel, 88000 Épinal Épinal 88000 Vosges

Chacun a pu prendre en charge la conception et la réalisation de formes éditoriales singulières : classiques ou surprenantes.

Ces ouvrages, imprimés et reliés dans les ateliers de l’ÉSAL sont de formes et de contenus très variés et reflètent la richesse de ces artistes émergents. Drôles, décalés, engagés, ils invitent à la découverte de leurs images et au partage de leurs mots.

—

Évènement Partir en Liv(r)e

Lecture des textes mis en voix

31 mars à 14h30

—

Exposition du 7 mars au 2 avril

BMI 48 rue St-Michel, 88000 Épinal

—