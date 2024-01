FESTIVAL JEUX ET CIE Centre des Congrès Épinal, dimanche 10 mars 2024.

FESTIVAL JEUX ET CIE Centre des Congrès Épinal Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-03-10 00:00:00

fin : 2024-03-10 03:00:00

Le plaisir de jouer, à tout âge, et pour tous les goûts !

Plus de 120 partenaires ludiques invités pour animer 6500 m² d’espaces de jeux (jeux de plateau, de cartes, de rôle, de figurines, d’adresse, jeux anciens et jeux du monde, jeux classiques, espace enfants…). Avec des initiations, animations et tournois…, ateliers de fabrication de jeux et jouets, rencontres avec les auteurs et éditeurs de jeux…

Venez jouer avec nous !Tout public

0 EUR.

Centre des Congrès 7 avenue de Saint-Dié

Épinal 88000 Vosges Grand Est



L’événement FESTIVAL JEUX ET CIE Épinal a été mis à jour le 2024-01-17 par OT EPINAL ET SA REGION