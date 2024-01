PIECE DE THEATRE: L’ARNAQUEUSE Épinal, jeudi 7 mars 2024.

Début : Jeudi 2024-03-07 20:30:00

Pièce de théâtre comique.

Dans l’Arnaqueuse, on suit l’histoire de Luc, à la recherche de l’amour avec un grand A, et de Clara, love coach obnubilée par l’argent.

Entre humour et séduction, les deux personnages enchainent les répliques tordantes, et sans vulgarité!

« L’Arnaqueuse » est une comédie romantique, drôle et touchante, où les situations tordantes et originales se succèdent : dîner déjanté dans un grand restaurant, leçon de drague hilarante, accident de bilboquet, allergies multiples, scène de danse mythique

Réservation à l’Office de Tourisme d’Epinal et de sa Région.Tout public

29.9 EUR.

Épinal 88000 Vosges Grand Est



