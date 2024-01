FILM ‘LA RIVIÈRE’ CINES PALACE Épinal, vendredi 2 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-02 20:00:00

fin : 2024-02-02

La projection du film sera suivie d’une discussion avec les associations de protection de l’environnement (CPN Les P’tits Castors et Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine).

Nous pourrons aborder différentes thématiques qui concernent nos cours d’eau et notamment la Moselle : la protection du milieu aquatique et la ressource en eau potable.Adultes

8.8 EUR.

CINES PALACE 50 Rue Saint Michel

Épinal 88000 Vosges Grand Est



