London Calling, concert pop anglaise Maison des associations, 49 rue Jean Jaurès Épinac Catégories d’Évènement: Épinac

Saône-et-Loire

London Calling, concert pop anglaise Maison des associations, 49 rue Jean Jaurès, 28 mai 2023, Épinac. .

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 . EUR.

Maison des associations, 49 rue Jean Jaurès

Épinac 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-04-14 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II

Détails Catégories d’Évènement: Épinac, Saône-et-Loire Autres Lieu Maison des associations, 49 rue Jean Jaurès Adresse Maison des associations, 49 rue Jean Jaurès Ville Épinac Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Maison des associations, 49 rue Jean Jaurès Épinac

Maison des associations, 49 rue Jean Jaurès Épinac Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epinac/

London Calling, concert pop anglaise Maison des associations, 49 rue Jean Jaurès 2023-05-28 was last modified: by London Calling, concert pop anglaise Maison des associations, 49 rue Jean Jaurès Maison des associations, 49 rue Jean Jaurès 28 mai 2023 Maison des associations, 49 rue Jean Jaurès Épinac

Épinac Saône-et-Loire