Saône-et-Loire Épinac . 3 3 EUR Classement principal : inscription 7€.

1er prix 210€ 2ème 180€ 3ème 150€ 4ème 110€ etc..

VALEUR DES LOTS GLOBAL 4000€

Tous les lots seront à choisir Classement pour les bis réservés aux enfants

1er bon achat 45€ 2ème bon achat 30€ etc (bons d’achat à utiliser chez Chasse Pêche Center)tous les enfants sont récompensés

Tirage au sort à partir de 6h30. Concours de 8hà10h. Carte à l’année obligatoire. Moulinet et amorçage interdit. Buffet buvette jos132@orange.fr Épinac

