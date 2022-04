Épilepsie et mobilité, parlons-en ! Quelles réalités, quelles solutions Pôle associatif Désiré Colombe Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Épilepsie et mobilité, parlons-en ! Quelles réalités, quelles solutions Pôle associatif Désiré Colombe, 30 avril 2022, Nantes. 2022-04-30

Horaire : 10:30 12:30

Gratuit : oui Adultes La mobilité fait partie des préoccupations majeures pour les personnes touchées par l’épilepsie. En effet, les personnes dont l’épilepsie n’est pas stabilisée par les traitements sont confrontées à l’interdiction de conduire un véhicule. Cette interdiction peut arriver de façon très brutale, dès le diagnostic ; l’incompatibilité avec la conduite pouvant être temporaire (quelques mois) ou définitive. Cela leur impose de rechercher d’autres solutions de transport pour l’ensemble de leurs trajets quotidiens : transports en commun lorsque cela est possible, covoiturage – en premier lieu par l’entourage. Pour certains patients, cette nécessité se double d’un accompagnement physique lors de leurs activités lié à la possible survenue d’une crise à tout moment et à la période post-crise qui peut être associée à une fatigue importante ou des troubles divers : déficience motrice, troubles cognitifs, désorientation (impossibilité par exemple de se souvenir de l’adresse ou du chemin de son domicile). Pour illustrer ces préoccupations et répondre aux nombreuses questions qui se posent, cette conférence organisée par Épilepsie-France proposera des témoignages de patients et des interventions d’experts : Dr Arnaud Peyre, neurologue CHU de Nantes ; Dr Jean-Boulet Gercourt, médecin agréé à la commission médicale du permis de conduire ; Pascal Jacob, président de l’association Handidactique ; un élu de la ville de Nantes. Conférence publique ouverte à tous, entrée libre, participation en présentiel sur inscription : www.helloasso.com Retransmission en direct sur la chaîne YouTube Épilepsie-France Pôle associatif Désiré Colombe Centre-ville Nantes 44100

0611750251 http://www.epilepsie-france.com/epilepsie-france/actualites.html?tx_dkactus_pi1_uid=205&cHash=af885b851fc6ffc3254dacef452a083f

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Pôle associatif Désiré Colombe Adresse 8 Rue Arsène Leloup Ville Nantes Age maximum Adultes lieuville Pôle associatif Désiré Colombe Nantes Departement Loire-Atlantique

Pôle associatif Désiré Colombe Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Épilepsie et mobilité, parlons-en ! Quelles réalités, quelles solutions Pôle associatif Désiré Colombe 2022-04-30 was last modified: by Épilepsie et mobilité, parlons-en ! Quelles réalités, quelles solutions Pôle associatif Désiré Colombe Pôle associatif Désiré Colombe 30 avril 2022 Nantes Pôle associatif Désiré Colombe Nantes

Nantes Loire-Atlantique