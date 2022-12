Children Library Epifania priory (Brothers of Saint John)

entrée libre, être à l’heure, pas d’accès après 14h15

Les enfants de notre quartier sont invités chez nous pour s’exercer à la lecture avec les jeunes de l’École de vie et les Frères. Epifania priory (Brothers of Saint John) Entoto Road, Addis-Abeba 1176 Addis-Abeba Parking à l’intérieur du terrain et dans la rue

+251 96 702 8131 https://www.addis-abeba.stjean.com/ https://www.facebook.com/prieuresaintjeanethiopie;https://www.youtube.com/channel/UCYQONnfgD_88F_lDae3XB4w;https://addis-abeba.stjean.com/ Après St Peter’s Hôpital, la deuxième rue pavée à droite, puis la première à gauche. De 14h à 16h, les enfants du quartier son invités chez nous pour s’exercer à la lecture. Pendant une heure ils vont pouvoir lire des livre en Amharique, Anglais et même Français s’ils le veulent. Ils sont accompagnés par les jeunes de l’école de vie et un ou deux frères. Enuite ils pourront s’amuser sur le terrain (balançoires, ballon, ping-pong, baby-foot, corde à sauter, initiation au vélo…). Finalement, nous partageons un goûter avant qu’ils rejoignent leur famille pleins de joie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T12:00:00+01:00

2023-05-20T15:00:00+02:00 Brothers of Saint John

Détails Autres Lieu Epifania priory (Brothers of Saint John) Adresse Entoto Road, Addis-Abeba Age minimum 5 Age maximum 12 lieuville Epifania priory (Brothers of Saint John)

