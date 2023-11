Noël à la médiathèque L’Envolée Epieds-en-Beauce Epieds-en-beauce Catégorie d’Évènement: Épieds-en-Beauce Noël à la médiathèque L’Envolée Epieds-en-Beauce Epieds-en-beauce, 15 décembre 2023, Epieds-en-beauce. Noël à la médiathèque L’Envolée Vendredi 15 décembre, 16h00 Epieds-en-Beauce La médiathèque L’EnVolée à Epieds-en-Beauce vous invite à célébrer Noël au cours d’une soirée festive, vendredi 15 décembre. Pour l’occasion, c’est un beau programme qui vous attend : goûter, atelier bricolage et contes de Noël. Entrée libre

Attention, les places étant limitées, l’inscription est obligatoire. Epieds-en-Beauce Médiathèque L’Envolée, Epieds-en-beauce Epieds-en-beauce [{« type »: « email », « value »: « bib.epieds@ccterresduvaldeloire.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T16:00:00+01:00 – 2023-12-15T18:00:00+01:00

Détails Catégorie d'Évènement: Épieds-en-Beauce Lieu Epieds-en-Beauce Adresse Médiathèque L'Envolée, Epieds-en-beauce Ville Epieds-en-beauce

