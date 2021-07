Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe EPIDÉMIES ET MALADIES AU MANS – FLÂNERIES MANCELLES Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

EPIDÉMIES ET MALADIES AU MANS – FLÂNERIES MANCELLES Le Mans, 31 août 2021-31 août 2021, Le Mans. EPIDÉMIES ET MALADIES AU MANS – FLÂNERIES MANCELLES 2021-08-31 – 2021-08-31 Office de Tourisme Hôtel des Ursulines, 16 rue de l’Etoile

Face aux maladies et aux épidémies, que faisaient nos ancêtres ? En Gaule, les méthodes curatives pouvaient être particulièrement développées et assez fines. En revanche, durant l'Ancien Régime, les traitements brillaient quasiment par leur absence. De tout temps, les hommes ont érigé des établissements de soins variés dans un souci de préservation d'autrui. Retour historique et anecdotiques sur certains de ces sites curatifs.

Tarif Plein : 5 € ; tarif Réduit : 3 €

Visite organisée par l'Office de Tourisme, dans le cadre des « Flâneries mancelles ».
Rendez-vous à 15h, devant l'Office de Tourisme.
Réservation obligatoire.

Rappel des consignes :
– Le port du masque est obligatoire
– Une distance de sécurité devra être respectée.

