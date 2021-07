Rions Rions Gironde, Rions Epicu’Rions Rions Rions Catégories d’évènement: Gironde

Rions

Epicu’Rions Rions, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Rions. Epicu’Rions 2021-07-10 11:00:00 – 2021-07-10 17:00:00 Château Haut Rian 10 Lieu-dit Labastide

Rions Gironde Rions 2 EUR Le samedi 10 juillet de 10h à 17h, l’association des vignerons de Rions « Les Epicu’Rions » organise sa première fête. Le principe est de déguster les vins des vignerons de Rions au verre en savourant des bouchées élaborées par différents chefs et pouvoir repartir avec les bouteilles de son choix, au détail ou en cartons ! Cette première édition aura lieu dans les locaux du Château Haut-Rian, au bord de la RD10 à proximité du festival Rues et Vous qui se déroule le même week-end et draine plusieurs milliers de personnes. L’objectif est de faire (re)découvrir notre agriculture viticole, notre tissu économique local et surtout nos vins aux Rionnais et à tous les visiteurs présents ce week-end-là. Le samedi 10 juillet de 10h à 17h, l’association des vignerons de Rions « Les Epicu’Rions » organise sa première fête. Le principe est de déguster les vins des vignerons de Rions au verre en savourant des bouchées élaborées par différents chefs et pouvoir repartir avec les bouteilles de son choix, au détail ou en cartons ! Cette première édition aura lieu dans les locaux du Château Haut-Rian, au bord de la RD10 à proximité du festival Rues et Vous qui se déroule le même week-end et draine plusieurs milliers de personnes. L’objectif est de faire (re)découvrir notre agriculture viticole, notre tissu économique local et surtout nos vins aux Rionnais et à tous les visiteurs présents ce week-end-là. +33 7 87 36 37 61 Le samedi 10 juillet de 10h à 17h, l’association des vignerons de Rions « Les Epicu’Rions » organise sa première fête. Le principe est de déguster les vins des vignerons de Rions au verre en savourant des bouchées élaborées par différents chefs et pouvoir repartir avec les bouteilles de son choix, au détail ou en cartons ! Cette première édition aura lieu dans les locaux du Château Haut-Rian, au bord de la RD10 à proximité du festival Rues et Vous qui se déroule le même week-end et draine plusieurs milliers de personnes. L’objectif est de faire (re)découvrir notre agriculture viticole, notre tissu économique local et surtout nos vins aux Rionnais et à tous les visiteurs présents ce week-end-là. Commune de Rions dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Rions Étiquettes évènement : Autres Lieu Rions Adresse Château Haut Rian 10 Lieu-dit Labastide Ville Rions lieuville 44.66488#-0.34761