Café Apprentie Girafe Epicerie Sans Fin Sauveterre-de-Béarn OT Béarn des Gaves Sauveterre-de-Béarn Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Sauveterre-de-Béarn

Café Apprentie Girafe Epicerie Sans Fin, 1 avril 2023, Sauveterre-de-Béarn OT Béarn des Gaves Sauveterre-de-Béarn. Café Apprentie Girafe 2, rue Léon Bérard Epicerie Sans Fin Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques Epicerie Sans Fin 2, rue Léon Bérard

2023-04-01 10:00:00 – 2023-04-01 12:00:00

Epicerie Sans Fin 2, rue Léon Bérard

Sauveterre-de-Béarn

Pyrénées-Atlantiques Sauveterre-de-Béarn . Un jeu de cartes intéractif pour apprendre à communiquer plus près de vos émotions et besoins. Le thème de ce café : harmoniser la communication en famille. Un jeu de cartes intéractif pour apprendre à communiquer plus près de vos émotions et besoins. Le thème de ce café : harmoniser la communication en famille. +33 9 86 60 56 51 Epicerie Sans Fin Epicerie Sans Fin

Epicerie Sans Fin 2, rue Léon Bérard Sauveterre-de-Béarn

dernière mise à jour : 2023-03-23 par OT Béarn des Gaves

Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Sauveterre-de-Béarn Autres Lieu Sauveterre-de-Béarn Adresse Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques OT Béarn des Gaves Epicerie Sans Fin 2, rue Léon Bérard Ville Sauveterre-de-Béarn OT Béarn des Gaves Sauveterre-de-Béarn Departement Pyrénées-Atlantiques Tarif Lieu Ville Epicerie Sans Fin 2, rue Léon Bérard Sauveterre-de-Béarn

Sauveterre-de-Béarn Sauveterre-de-Béarn OT Béarn des Gaves Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sauveterre-de-bearn ot bearn des gaves sauveterre-de-bearn/

Café Apprentie Girafe Epicerie Sans Fin 2023-04-01 was last modified: by Café Apprentie Girafe Epicerie Sans Fin Sauveterre-de-Béarn 1 avril 2023 2 Epicerie Sans Fin Sauveterre-de-Béarn OT Béarn des Gaves Pyrénées-Atlantiques rue Léon Bérard Epicerie Sans Fin Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques Sauveterre-de-Béarn

Sauveterre-de-Béarn OT Béarn des Gaves Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques